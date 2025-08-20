Странам ЕС будет трудно отправить войска на Украину

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

Реализация плана по размещению солдат осложняется внутренними сложностями и расходами.

Politico: страны ЕС столкнутся с трудностями при отправке солдат на Украину

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari

Для Великобритании и Франции будет затруднительно выполнить план по отправке военных на Украину, учитывая политическую и экономическую ситуацию. Об этом сообщает Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«Учитывая политическую слабость (президента Франции Эммануэля. — Прим. Ред.) Макрона и (премьер-министра Великобритании Кира. — Прим.ред.) Стармера, сложно представить, как этот план будет реализован. <…> Сейчас непростые времена с экономической точки зрения», — отмечается в материале издания.

Кроме того, издание отметило Германию, которая пока не приняла решения о направлении своих войск. В публикации подчеркивается, что вооруженные силы страны сравнительно небольшие и имеют ограниченное финансирование.

По информации агентства Bloomberg, около десяти стран уже выразили готовность послать вооруженные силы на Украину. Италия занимает более осторожную позицию. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони спорила с Макроном, утверждая, что будет разумнее предложить Киеву оборонительный пакт вместо отправки солдат.

