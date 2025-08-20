Праздники 20 августа 2025 года: что можно и нельзя делать

В среду, 20 августа 2025 года, отмечается множество интересных праздников, как международных, так и российских, каждый из которых имеет свои традиции и особенности, сообщает URA.RU.

Лениться разрешается!

Всемирный день лени — это необычный праздник, который был установлен в 1984 году в Колумбии. Он стал символом необходимости отдыха и расслабления после напряженных трудовых будней.

Дань медикам

Международный день медицинского транспорта — отмечается в честь людей, которые обеспечивают быструю и безопасную транспортировку пациентов в лечебные учреждения. Эта профессия возникла во времена Первой мировой войны и с тех пор занимает важное место в системе здравоохранения

Крошечные вампиры

Всемирный день комара — праздник, связанный с открытием британского врача Рональда Росса, который в 1897 году доказал, что малярия передается через укусы самок комаров рода Anopheles. Это открытие не только принесло ему Нобелевскую премию, но и заставило мир осознать опасность этих насекомых.

Царица полей

День кукурузы — в этот день отмечается один из самых древних злаков, который начали выращивать в Мексике более девяти тысяч лет назад. Кукуруза стала важной частью рациона многих народов и символом сельского хозяйства.

Ази, буки…

Далее, день рождения букваря — в этот день в 1634 году был издан первый русский букварь «Букварь языка Словенска», созданный Василием Бурцовым-Протопоповым. Этот учебник стал основой для изучения языка и чтения у детей.

Друг всех малышей

Кто не знал, 20 августа также отмечает день рождения Чебурашка — этот символ дружбы и доброты был придуман Эдуардом Успенским. Чебурашка стал любимым персонажем для многих поколений детей в России.

Православные праздники

День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного — этот день посвящен святому, который страдал от болезней и считал свои страдания ценными для души. Пимен просил Бога продлить свои недуги и стал примером милосердия и заботы о других.

Что можно/нельзя

Что можно делать 20 августа? В этот день рекомендуется собирать малину и угощать ею близких, так как считается, что ягоды достигают особой силы. Также важно печь пирог с малиной — он принесет в дом достаток и мир. Помощь бедным и нуждающимся также считается благим делом.

Чего нельзя делать? Не следует обижать птиц, особенно аистов и журавлей, так как они являются символами счастья. Ссоры и агрессия не приветствуются: лучше решать конфликты мирным путем. Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто просит, а также принимать судьбоносные решения — этот день лучше провести в спокойствии и заботе о близких.

