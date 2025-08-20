Праздники 20 августа 2025 года: что можно и нельзя делать

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 87 0

В этот день официально можно лениться.

Праздники 20 августа 2025 года: что можно и нельзя делать

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

В среду, 20 августа 2025 года, отмечается множество интересных праздников, как международных, так и российских, каждый из которых имеет свои традиции и особенности, сообщает URA.RU.

Лениться разрешается!

Всемирный день лени — это необычный праздник, который был установлен в 1984 году в Колумбии. Он стал символом необходимости отдыха и расслабления после напряженных трудовых будней.

Дань медикам

Международный день медицинского транспорта — отмечается в честь людей, которые обеспечивают быструю и безопасную транспортировку пациентов в лечебные учреждения. Эта профессия возникла во времена Первой мировой войны и с тех пор занимает важное место в системе здравоохранения

Крошечные вампиры

Всемирный день комара — праздник, связанный с открытием британского врача Рональда Росса, который в 1897 году доказал, что малярия передается через укусы самок комаров рода Anopheles. Это открытие не только принесло ему Нобелевскую премию, но и заставило мир осознать опасность этих насекомых.

Царица полей

День кукурузы — в этот день отмечается один из самых древних злаков, который начали выращивать в Мексике более девяти тысяч лет назад. Кукуруза стала важной частью рациона многих народов и символом сельского хозяйства.

Ази, буки…

Далее, день рождения букваря — в этот день в 1634 году был издан первый русский букварь «Букварь языка Словенска», созданный Василием Бурцовым-Протопоповым. Этот учебник стал основой для изучения языка и чтения у детей.

Друг всех малышей

Кто не знал, 20 августа также отмечает день рождения Чебурашка — этот символ дружбы и доброты был придуман Эдуардом Успенским. Чебурашка стал любимым персонажем для многих поколений детей в России.

Православные праздники

День памяти Пимена Печерского, Многоболезненного — этот день посвящен святому, который страдал от болезней и считал свои страдания ценными для души. Пимен просил Бога продлить свои недуги и стал примером милосердия и заботы о других.

Что можно/нельзя

Что можно делать 20 августа? В этот день рекомендуется собирать малину и угощать ею близких, так как считается, что ягоды достигают особой силы. Также важно печь пирог с малиной — он принесет в дом достаток и мир. Помощь бедным и нуждающимся также считается благим делом.

Чего нельзя делать? Не следует обижать птиц, особенно аистов и журавлей, так как они являются символами счастья. Ссоры и агрессия не приветствуются: лучше решать конфликты мирным путем. Не рекомендуется отказывать в помощи тем, кто просит, а также принимать судьбоносные решения — этот день лучше провести в спокойствии и заботе о близких.

Ранее 5-tv.ru рассказал про смысл, традиции и правила 19 августа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.10
-0.25 93.48
-0.08
Закончился парад планет: жизнь каких знаков зодиака круто изменится

Последние новости

20:39
«Большая проблема»: путь до застрявшей на пике Победы туристки займет до трех дней
20:16
Самоубийственная авантюра: как сорвали диверсию ВСУ в Брянской области
19:59
Хочу красивый сад: как не нарваться на ландшафтного дизайнера-мошенника
19:48
Вопреки здравому смыслу: Европа истерично грозит натовским контингентом на Украине
19:40
МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли
19:30
Никаких лекарств: как правильно укрепить иммунитет перед сезоном простуд

Сейчас читают

Поставки нефти из России в Венгрию по нефтепроводу «Дружба» возобновились
«Будто ничего не чувствует»: как побороть апатию и вялость
Суета у Овнов, баланс у Близнецов: гороскоп для всех знаков на сентябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Деньги метеорным потоком: гороскоп финансов на август 2025
💗Гармония у Овнов и Раков: любовный гороскоп на август 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Гороскоп на август 2025 — что принесут Уран и Марс