В МИД Китая подтвердили намерение поддержать Россию в проведении ВЭФ

Дарья Орлова
В 2025 году форум пройдет во Владивостоке.

Фото: 5-tv.ru

Власти Китая поддержат Россию в проведении Восточного экономического форума (ВЭФ) в марте 2025 года. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге.

«Китай продолжит поддерживать Россию в проведении этого (Восточного экономического. — Прим. ред.) форума», — сказала она.

Нин добавила, что ВЭФ — это важная площадка для обмена опытом. Она позволяет координировать усилия и таким образом способствует развитию стран региона.

В 2025 году местом проведения ВЭФ станет Владивосток. Форум продлится с 3 по 6 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. В центре обсуждения окажется «Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания». Организатором выступит Фонд Росконгресс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в МИД КНР заявили о поддержке диалога по урегулированию украинского конфликта. Пекин считает сближение Москвы и Вашингтона важным шагом к миру, а потому приветствует подобную динамику.

