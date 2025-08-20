Тяжелые отравления и серьезные осложнения: чем опасны половинки арбуза или дыни

Половинки арбуза или дыни могут содержать в себе патогены

Покупать арбузы или дыни, разрезанные пополам и обтянутые пищевой пленкой — плохая идея. Фрукты, которые хранятся в таких условиях, с высокой долей вероятности содержат в себе патогены. Об этом Газете.ру рассказал врач-инфекционист Ольга Столярова.

«Через такие нарезанные арбузы и дыни можно заразиться бактериями (сальмонелла, кишечная палочка, листерии), которые могут попасть на тыквину (так называют плод арбуза, согласно ботанической терминологии) при нарушении гигиены нарезки или хранения», — сказала эксперт.

Из прочих опасных «находок» — плесень и дрожжи. Их развитию способствует долгий контакт с воздухом и теплом. Не стоит забывать, что разрезанные фрукты, как правило, хранят не в холодильнике, а на прилавке. Еще чаще — на прилавке рядом с пыльной дорогой.

Нельзя исключать и химические загрязнения. Если нож для нарезки или поверхность, на которой хранится фрукт, обрабатывались агрессивными веществами, это не лучшим образом скажется на его свойствах.

После употребления зараженного фрукта взрослый человек может столкнуться с тяжелым пищевым отравлением, а ребенок — с серьезными осложнениями. В зоне риска также беременные, пожилые люди и те, кто страдает иммунодефицитом.

«В идеале следует при возможности покупать целый арбуз. Но если говорить о правилах безопасной нарезки, то они простые: инструменты и поверхности должны дезинфицироваться, а работники должны использовать перчатки, маски, чистую одежду», — добавила эксперт.

Врач советует при покупке разрезанного арбуза обращать внимание на срок годности. Не стоит пренебрегать также правилами хранения. Пленка должна быть герметичной, температура — не выше четырех градусов, максимальное время — от двух до четырех часов.

«Все же лучше покупать арбузы и дыни в магазинах, а не на рынках или у дорог», — заключила специалист.

