Запретный плод или источник молодости? В чем польза и вред яблок

Диетолог Никитина: яблоки помогают замедлить процесс старения

Яблоки помогают сохранить молодость. Об этом информационному агентству URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

По ее словам, яблоки полезны для большинства людей. Они богаты витаминами и минералами, которые оказывают всестороннее вклинение на наш организм и даже способствуют сохранению молодости. Процесс старения замедляется за счет содержания в этих фруктах антиоксидантов, а точнее, флавоноидов и полифенолов, которые участвуют в защите клеток от повреждений.

Эти плоды — целая кладезь витаминов. Укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран и помогает в усвоении железа витамин С. Витамин К улучшает свертываемость крови и поддерживает здоровье костей. Для кожи, зрения и иммунной системы важен витамин А.

В яблоках много витаминов группы В: тиамин или В1 задействован в обмене углеводов и в работе нервной системы, рибофлавин, витамин В2, поддерживает здоровье кожи и глаз. Витамин В3, он же ниацин, улучшает кровообращение и обмен веществ, В6 нужен для обмена аминокислот и синтеза нейротрансмиттеров.

«Самый главный витамин, наверное, из группы B, кроме B12 и B6, — это B9. Это фолиевая кислота, которая важна для формирования клеток и очень полезна для беременных. И всем беременным ее рекомендуют принимать отдельно, чтобы у плода не было пороков развития», — отметила диетолог.

В этих фруктах много и минералов. В них есть калий, регулирующий уровень жидкости, а также помогающий в функционировании сердца и мышц. В состав яблок входит и кальций, который поддерживает здоровье костей и зубов. Для скелета человека также важен фосфор. Это же вещество участвует в энергетическом обмене.

Содержат данные плоды и магний, который задействован более чем в 300 биохимических реакциях организма. Есть в этих фруктах и железо — важный элемент для волос, кожи и для процесса транспортировки кислорода в теле. В составе яблок присутствует и марганец, который участвует в обмене веществ и антиоксидантной защиты, добавила Никитина.

Эти фрукты можно давать даже детям до года. В возрасте семи-восьми месяцев рекомендуется вводить их в рацион как прикорм, но в запеченном виде.

Кроме того, яблоки являются достаточно диетическим продуктом, который смело можно использовать в качестве перекуса. Эксперт уверена, что два яблока в день могут полноценно удовлетворить потребности организма в минералах, витаминах и клетчатке. Последняя важна для здоровья пищеварения: нормализует работу желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника и помогает справляться с запорами.

Противопоказаны яблоки в первую очередь тем, у кого на этот фрукт аллергия. Не рекомендуют употреблять их в пищу и тем, у кого есть воспалительные заболевания желудка и кишечника, особенно в период обострения. При диабете первого и второго типа стоит быть осторожными с кислыми сортами.

