«Не политическая инициатива»: организаторы о миссии «Интервидения-2025»

Александр Журавский: Интервидение — это не политическая инициатива

Музыкальный конкурс «Интервидение-2025» является не политической, а в первую очередь, культурной и общественной инициативой. Об этом заявил заместитель начальника управления Президента РФ по общественным проектам Александр Журавский на пресс-конференции в ТАСС.

«Музыкальный конкурс — это не политическая инициатива, это культурная и общественная инициатива. Не случайно миссия проекта — музыка без границ. В условиях, когда пытаются отменить какие-то страны санкционными режимами и другим, культура оказывается тем фактором и тем явлением, которое преодолевает все барьеры и попытки отмены России и других стран», — отметил он.

По словам Журавского, проект уже объединяет более, чем 20 стран, включая Россию, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Китай, Вьетнам, Индию, Катар, Саудовскую Аравию, Египет, ЮАР, Мадагаскар, Венесуэлу, Кубу, Сербию. А также в музыкальном соревновании будут участвовать США и Колумбия.

Также, кроме зарубежных стран, заявки на участие направляли и отдельные артисты, и продюсерские центры. Об этом рассказал директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александр Алимов.

«Отдельные артисты направляли свои заявки. К сожалению, не все страны, которые мы приглашали, оказались у нас в списках (участников. — Прим. ред.). Должен сказать, что ни одного отказа с нашей стороны по политическим мотивам сделано не было», — поделился он.

Как отмечает Алимов, при отборе заявок учитывались критерии соответствия артиста формату и концепции конкурса, а также другие факторы, в числе которых совпадение графика участника с датой проведения «Интервидения».

Конкурс планируется провести в Москве 20 сентября 2025 года на площадке «Live Арена». Россию на нем будет представлять заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN. Он выступит с песней «Прямо по сердцу», автором которой является продюсер Максим Фадеев.

