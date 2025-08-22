Запуска EES: россияне смогут въезжать в ЕС по пятилетним паспортам

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 41 0

Что изменит в жизни российских путешественников новая электронная система пропуска?

Россияне смогут въехать в ЕС по 5-летним паспортам даже после запуска EES

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Диппредставительство Словении: Использование EES не создает новых условий въезда

Россияне смогут въехать в Словению и другие страны Евросоюза (ЕС)по пятилетним паспортам даже после запуска электронной системы пропуска Entry/Exit System (EES) 12 октября. Об этом сообщают журналисты «Известий» со ссылкой на диппредставительство Любляны. Подчеркивается, что применение EES не создает новых условий въезда, так как является только частью процедуры пограничного контроля

В посольстве Люксембурга также подтвердили, что «биометрические и небиометрические паспорта будут приниматься для въезда в государства-члены шенгенского соглашения с использованием EES». Единственное условие — документы должны быть действительны, все остальные требования для въезда также необходимо соблюсти, то есть требуется наличие «шенгена».

Несмотря на то, что пресса прежде заявляла, что с пятилетним паспортом в ЕС скоро будет не попасть, выходит — ряд государств не будет требовать биометрический документ у россиян, и те смогут путешествовать внутри союза. При этом Еврокомиссия (ЕК) отвечает на соответствующие вопросы неточно. Тем временем Дания, Исландия, Франция, Чехия и страны Прибалтики запретили въезд гражданам РФ еще до запуска EES.

Причина проблем с нахождением в ряде европейских стран в последние несколько лет — спецоперация на Украине. Нововведение Брюсселя в виде EES может еще больше усложнить ситуацию. На ее запуск членам ЕС дали 180 дней (до 9 апреля 2026 года). В посольстве Швеции заявили о старте с 12 октября, дипломаты из Бельгии, Германии и Нидерландах сказали, что ввод будет постепенным, точных дат не предоставив, сославшись на ожидание отмашки от ЕК.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ЕС может представить новый 19-й пакет санкций против РФ в начале сентября.

