За ночь силы ПВО сбили 54 беспилотника над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 54 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито в небе над Брянской областью — 19. В Волгоградской области уничтожили 11 дронов, в Ростовской — восемь, а в Воронежской — семь. В Белгородской и Орловской областях нейтрализовали по три аппарата, в Курской — два, и еще один дрон сбили над Крымом.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что 21 августа за три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России. В период с 20:00 по 23:00 по московскому времени четыре дрона самолетного типа были сбиты над Воронежской областью, по два — над Брянской и Белгородской.

