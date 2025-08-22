За три часа силы ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 181 0

Киевский режим атаковал Воронежскую, Брянскую и Белгородскую области.

За три часа ПВО уничтожили восемь украинских БПЛА над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Минобороны: За 3 часа силы ПВО уничтожили 8 украинских БПЛА над регионами России

В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени 21 августа дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над регионами России. Об этом сообщили представители пресс-службы Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

Как уточнили в ведомстве, четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины были ликвидированы в небе над Воронежской областью. Кроме того, два дрона сбиты над Брянской областью, еще два над Белгородской.

Накануне стало известно, что в Луганской Народной Республики (ЛНР) два мирных жителя погибли и один пострадал в результате атаки беспилотников ВСУ. Один из ударов был нанесен в три часа ночи по двору жилого дома в Артемовске, жертвой стала пожилая женщина. Второй, утренний, удар пришелся на гражданский автомобиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ночь на 21 августа силы ПВО РФ сбили 49 украинских беспилотников. Больше всего БПЛА украинские боевики направили на Ростовскую область — 21 аппарат.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

