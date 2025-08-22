Семь гномов решили, что они — великаны: швейцарский журналист об иллюзиях Европы

Эфирная новость 62 0

Роджер Кеппель подчеркнул: мир возможен только вместе с Россией.

Фото, видео: 5-tv.ru

Швейцарский журналист Кепплель: мир возможен только вместе с Россией

Европа до сих пор строит иллюзии, мечтая о крахе России. Так считает главный редактор авторитетного швейцарского издания Weltwoche.

«Европейцы совершенно не в теме. В то время как американцы и русские возобновляют дружбу, они готовятся к якобы надвигающейся войне против России. Они публикуют какие-то данные, как будто они точно знают, что происходит. Это семь гномов, которые вообразили себе, что они не гномы, а великаны», — отметил главный редактор издания Weltwoche Роджер Кеппель.

Швейцарский журналист подчеркнул, что, демонизируя Россию, западные политики лишь оправдывают собственные ошибки. По его мнению, европейские «ястребы войны» не готовы признать очевидное: мир возможен только вместе с нашей страной, а не против нее.

Впрочем, в способность НАТО защитить себя не верят уже даже в самых воинственных государствах альянса. Известный в Германии аналитик Роланд Тичи отметил: об успехах Бундесвера никто уже даже не может мечтать. Да и вообще, за немецкой внешней политикой население практически не следит, так как страну буквально на глазах разваливают внутренние проблемы.

