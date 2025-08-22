В столице прошла летняя программа для детей участников СВО

Организаторы провели занятия по 3D-моделированию и созданию мультипликационной анимации.
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Вторая летняя бесплатная досуговая программа для детей участников специальной военной операции (СВО) прошла в столице. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.
В программу вошли творческие мастер-классы, спортивные и музыкальные занятия, научные блоки и выездные мероприятия. Также участники посетили экскурсию по интеллектуально-выставочному пространству в Гостином Дворе в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030». Дети могли проверить свой эмоциональный интеллект, погулять по нейронному лесу и посетить музей человеческого тела.
Также участники посетили партнерские площадки: ВДНХ, театр «Уголок дедушки Дурова», национальный центр «Россия», экоцентры столичного Департамента природопользования и другие.
Программа была организована для детей от семи до 17 лет на базе центра творчества «На Вадковском» Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.
