«Магнит для вирусов»: Роспотребнадзор призвал вакцинировать детей перед школой

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 54 0

В ведомстве напомнили о национальном календаре прививок, созданном для защиты от заболеваний.

Роспотребнадзор рассказал о прививках перед поступлением в первый класс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Роспотребнадзор напомнил о необходимости своевременной вакцинации детей перед началом нового учебного года. В своем сообщении ведомство указало, что дети, возвращаясь в классы, снова оказываются в группе повышенного риска заражения различными вирусами и инфекциями.

«С началом учебного года дети вновь собираются в классы, где их игры и общение становятся настоящим магнитом для вирусов и инфекций. Каждый новый друг — это не только возможность завести приятные знакомства, но и потенциальный риск подхватить инфекцию», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Для детей, поступающих в первый класс, необходимо сделать прививки от коклюша, дифтерии и столбняка (АКДС) — минимум четыре дозы, гепатита В — три дозы, кори, краснухи и паротита — две прививки, а также шесть прививок от полиомиелита. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует ежегодную вакцинацию от гриппа.

Также в ведомстве советуют рассмотреть дополнительные прививки, не входящие в национальный календарь, но способные обеспечить дополнительную защиту: против менингококковой инфекции, ветряной оспы и гепатита А.

Вакцинация позволяет формировать коллективный иммунитет в учебных коллективах, что снижает вероятность вспышек заболеваний в школах и защитит как детей, так и их семьи. Роспотребнадзор рекомендует родителям внимательно следить за графиком прививок своих детей и не пропускать рекомендуемые сроки.

