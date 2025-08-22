«Мост между культурами»: стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 24 0

Его гостями стали сотни журналистов из разных стран мира.

Фото, видео: 5-tv.ru

Стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани

Стартовал юбилейный X Каспийский медиафорум в Астрахани. Его гостями стали сотни журналистов из разных стран мира. В распоряжение 5-tv.ru попали кадры с мероприятия.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин открыл пленарное заседание медиафорума, в котором очно приняли участие более 700 гостей, а около трех тысяч подключились онлайн. В рамках мероприятия эксперты из стран Прикаспийского региона обсудили тему «История Каспия: от прошлого к будущему». Модератором встречи стал генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В своем обращении к участникам и гостям форума Бабушкин подчеркнул важность события для укрепления гуманитарных и экономических связей между странами Прикаспия. Особую благодарность он выразил послу Ирана в России Казему Джалали, послу Казахстана Даурену Абаеву, послу Узбекистана в Москве Ботиржону Асадову, а также главному редактору Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии Туркменистана Рустему Маммедову за их внимание к региону.

«Исторически Астраханская область — это мост между разными культурами и цивилизациями, точка переплетения гуманитарных и экономических связей на Каспии на протяжении многих веков. Поэтому ключевая тема нынешнего медиафорума выбрана неслучайно. Именно обращение к общим историческим корням, к вековым традициям добрососедства является фундаментом будущего наших стран в справедливом многополярном мире», — уточнил губернатор.

Он отметил, что за прошедшее десятилетие форум преобразовался из узкоспециализированного журналистского мероприятия в широкую площадку для обсуждения всех важных вопросов каспийской повестки.

«Сегодня это геостратегическая точка для „сверки часов“ по ключевым вопросам Прикаспийского региона. В этом году, помимо медиаотрасли, в программе форума вопросы транспорта, логистики, экологии Каспия, развития культурного обмена», — отметил Бабушкин.

Особое внимание губернатор уделил роли средств массовой информации в формировании единого медиапространства и борьбе с недружественной пропагандой. По его словам, СМИ должны помогать людям отличать правду от фейков и способствовать укреплению взаимопонимания между государствами.

Также губернатор анонсировал открытие фестиваля «Каспийские сезоны» в Астраханском кремле и поздравил победителей международного конкурса журналистских работ «Каспий без границ». Он подчеркнул их высокий профессионализм и стремление к объективности. В завершение Бабушкин пожелал всем участникам форума успешной работы, интересных дискуссий и вдохновения для воплощения международных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны» пройдет в Астрахани. Его торжественное открытие состоится на Соборной площади Астраханского кремля.

