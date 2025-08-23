В России ждут резкого падения урожая гречихи: как это отразится на покупателях

В России ждут резкого падения урожая гречихи

Урожай гречихи в России в 2025 году может упасть на 35%, достигнув минимального уровня за последние шесть лет. Эксперты связывают спад с неблагоприятными погодными условиями и экономическими трудностями, которые в последнее время осложнили жизнь аграриев. Однако, несмотря на это, нехватки гречневой крупы в магазинах ожидать не стоит: в стране имеются значительные запасы и возможности импорта. Тем не менее, повышение цен на продукт вполне вероятно. Подробности — в материале «Известий».

Посевы подвели

www.globallookpress.com/Feng Kaihua

По информации агроаналитиков АБ-Центра, в текущем году сборы гречихи сократятся на треть по сравнению с предыдущим годом — до 788 тыс. тонн. Это станет самым низким показателем с 2019 года. Для сравнения: в 2023 году страна собрала рекордные 1,6 млн тонн, а в 2024-м — 1,2 млн тонн. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2017 году — 1,5 млн тонн.

Одной из основных причин снижения урожая стало уменьшение площадей посева. Согласно данным Росстата, в 2025 году они составили лишь 746,4 тыс. гектаров — это на 32,3% меньше, чем в прошлом году, и минимальное значение за последние 22 года.

Как сообщает портал «Агроинвестор», снижение посевных площадей наблюдается не первый год среди всех зерновых культур, и гречка следует этой общей тенденции. Однако именно по ней спад оказался наиболее значительным — минус треть, тогда как общее снижение по зерновым не превысило 5%.

Погодные условия и избыток запасов

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Сокращение площадей под гречиху специалисты объясняют несколькими факторами. Один из них — климатический. По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежды Капустиной, в главных регионах-производителях гречки в этом году наблюдалась засуха.

Осадки распределились крайне неравномерно, что негативно отразилось на урожайности. Гречка особенно уязвима к изменениям климата, так как требует строго определенных условий влажности и температуры на всех этапах вегетации, отметила эксперт.

Еще одной причиной стала экономическая ситуация, включая переизбыток продукции. За последние годы фермеры активно наращивали объемы производства, и в результате скопились значительные остатки. Это привело к падению закупочных цен и, как следствие, снижению доходности, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Марина Мельничук.

Из-за низких закупочных цен аграрии переключились на более доходные культуры, такие как соя, рапс и подсолнечник. По информации профильного министерства Алтайского края, в прошлом году доходность гречки оказалась в десять раз ниже, чем у масличных, добавила она.

Рентабельность выращивания гречки снизилась на фоне роста затрат — удорожались удобрения, топливо, техника и средства защиты растений. Это, по словам Марины Мельничук, заставило многих сельхозпроизводителей изменить структуру посевов.

В условиях экономической нестабильности фермеры предпочитают более устойчивые культуры. Гречка же остается рискованной: урожай сильно зависит от погодных условий, уточняет Надежда Капустина.

Цены вырастут, но товар останется

www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Покупателям стоит ожидать роста цен на гречку, поскольку предложение сокращается, а спрос на традиционный продукт остается стабильным. По мнению экономиста Дмитрия Морковкина, это окажет влияние и на инфляционные показатели.

Закупочные цены на гречку сейчас близки к себестоимости (10–11 тыс. руб./т), что может усилить тенденцию к сокращению посевов. Это создает условия для роста цен в рознице. Однако стремительного удорожания в ближайшие месяцы ждать не стоит: у производителей имеются значительные остатки, говорит эксперт.

Согласно сообщению Росстата от 20 августа, цены на пшено и гречку начали расти. Пшено подорожало на 0,1%, после снижения на 0,3% неделей ранее. Гречка — на 0,3%.

По данным сервиса «Ценозавр», который проанализировал стоимость гречки в сетях по всей стране, за последний год крупа подорожала на 3,3%. Сейчас средняя цена упаковки весом 800 г — 93,8 рубля. Специалисты прогнозируют рост еще на 15% в 2026 году.

Ранее в Минсельхозе уже признавали возможность роста цен на гречку, которая долгое время оставалась стабильной в стоимости. Ведомство рекомендовало торговым сетям провести оценку ситуации, предоставить данные о поставках, спросе, заключенных долгосрочных контрактах и возможных сложностях на рынке. При этом в министерстве подчеркнули, что держат под контролем ситуацию с ценами и производством социально значимых продуктов, включая гречку.

Эксперты успокаивают: дефицита не будет, даже локального. В стране сформированы значительные резервы, также продолжаются поставки из соседних государств.

Также аналитики отмечают адаптацию отрасли к новым условиям. Вводятся засухоустойчивые сорта и улучшаются технологии возделывания. В перспективе это поможет стабилизировать объемы производства