Собянин: в Москве появилось два новых технопарка

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 38 0

Один из них находится в Зеленограде.

Собянин: в Москве появилось два новых технопарка

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В столице открылись два новых технопарка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один технопарк расположен на Новомосковской улице. Современный комплекс состоит из телевизионных студий, дикторских, монтажных, эфирных комнат, а также офисов и коммерческих центров для обработки данных.

Сергей Собянин сообщил, что туда скоро смогут въехать телевизионный канал, радиохолдинг и компании-разработчики программного обеспечения для ТВ.

Второй технопарк открылся в Зеленограде. Он состоит из трех лабораторных комплексов и трех производственных корпусов. Мэр города пояснил, что в будущем в этих помещениях будут создавать электронику, радиотехнику и нанотехнологии.

В пресс-службе Сергея Собянина добавили, что в настоящее время в столице функционирует 47 технопарков, где работают больше 74 тысяч человек. Они помогают развивать город, а также укрепляют позиции российской столицы в качестве центра передовых технологий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Москва продолжает развивать стандарт госуслуг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:41
На портале «Наш город» можно сообщить о незаконной рекламе в общественных местах
16:19
«Дети сидят прямо на песке»: сотни тысяч людей живут в палаточном городке на западе Газы
16:00
«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского
15:40
Силы ПВО сбили 20 украинских дронов над территорией России
15:40
Умерла актриса и заслуженный педагог ГИТИСа Анастасия Вербицкая
15:18
Два землетрясения магнитудой более 5,0 произошли у восточного побережья Камчатки

Сейчас читают

Журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет
Опубликованы кадры с застрявшей на пике Победы в Киргизии российской альпинисткой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025