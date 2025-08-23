«Борец за права человека»: Захарова прокомментировала смерть Вышинского

Лилия Килячкова
Журналист умер в возрасте 58 лет после долгой болезни.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Захарова: смерть Вышинского — огромная потеря для журналистики

Кирилл Вышинский отстаивал свободу слова и противостоял тем, кто ее не уважает, а его уход стал невосполнимой потерей для мировой журналистики. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот человек — колоссальный профессионал, товарищ, сделавший для мировой журналистики очень много. В первую очередь, наверное, тем, что одним из первых стал настоящим борцом против лжи, против тех, кто, очевидно не уважает и не воспринимает свободу слова», — сказала представитель МИД РФ.

Она подчеркнула, что Вышинский, пережив «застенки киевского режима», смог найти в себе силы после освобождения продолжить борьбу за своих товарищей.

«Это колоссальная утрата именно мировой журналистики. Это настоящий, а не поддельный, истинный борец за права человека, за свободу слова», — отметила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, журналист Кирилл Вышинский умер в возрасте 58 лет после продолжительной болезни.

Журнаклист родился в 1967 году в Днепропетровске Украинской ССР. После окончания университета работал учителем русского и литературы в своем родном городе.

В середине 1990-х сменил сферу деятельности и устроился на телевидение. Он сотрудничал со многими федеральными российскими каналами, а также вел различные передачи. В 2014-м Кирилл Вышинский был награжден российской медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. Через год журналист получил гражданство РФ, сохранив при этом и украинское.

В 2018 году его задержали в Киеве и обвинили в госизмене. Через год в рамках обмена с Украиной Россия вернула Вышинского в Москву.

