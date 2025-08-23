Собянин: с начала года в Москве запущено девять новых магистральных маршрутов

С начала года в Москве появилось девять магистральных маршрутов. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

«Они проходят по основным улицам и магистралям города, тем самым соединяя разные районы через центр, а отдаленные — с метро, МЦД и трамваями. Интервал движения магистральных маршрутов — пять — шесть минут», — отметил Мэр Москвы.

Маршруты можно узнать по буквам М или Е в начале номера и по цвету в городской навигации. Между магистральными и другими маршрутами наземного транспорта действуют бесплатные пересадки. Благодаря этому москвичи могут передвигаться по городу еще быстрее и комфортнее.

Один из самых популярных маршрутов на северо-западе столицы, Е24, проходит почти по всей Северо-Западной хорде и соединяет Беловежскую улицу в Можайском районе со станцией метро «Петровско-Разумовская». С него можно пересесть на семь станций метрополитена, МЦК и МЦД.

Сегодня по магистральным маршрутам курсирует около 1100 автобусов и электробусов. В рабочие дни на них совершается больше 900 тысяч поездок. В ближайших планах — расширение сети и улучшение качества транспортного обслуживания.

