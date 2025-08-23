Задержанного блогера Арсена Маркаряна доставили в следственный отдел

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 108 0

Он не согласен с тем, в чем его подозревают.

Фото, видео: 5-tv.ru

Задержанного блогера Арсена Маркаряна доставили в следственный отдел, он проходит по делу об оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

Блогер подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ («Оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»).

Маркарян заявил, что не согласен с тем, в чем его подозревают. В Следственном комитете России сообщили, что блогера проверят на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным в сети. Маркарян был задержан 23 августа в Московской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ДНР задержали двух причастных к покушениям на чиновников РФ агентов Украины. Они также принимали участие в подготовке терактов. Агентурная группа Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины включала в себя двух граждан РФ 1987 и 1997 годов рождения. В марте и декабре прошлого года они подорвали автомобили сотрудников правительства Херсонской области и бывшего высокопоставленного работника УФСИН РФ по ДНР. Задержанные готовили теракт в отношении главы одного из муниципальных образований ДНР и командира добровольческого батальона, являющегося участником специальной военной операции.

