Лавров назвал Вышинского самоотверженным человеком и выдающимся журналистом

Лавров назвал Вышинского выдающимся журналистом

Даже находясь в заключении на Украине, Кирилл Вышинский сохранил стойкость и не пошел на предательство своих убеждений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям», — говорится в тексте соболезнований министра, опубликованном в Telegram-канали МИД РФ.

Лавров отметил, что творческий путь Кирилла Валериевича можно рассматривать как наглядный пример стойкости и верности правде и справедливости, несмотря на внешние обстоятельства. Лавров также обратил внимание, что Вышинскому пришлось пройти через серьезные испытания.

Также министр сказал, что вклад Кирилла Валериевича в осмысление российским обществом разрушительных процессов, происходивших на Украине, трудно переоценить.

«Прошу принять слова искреннего сочувствия и поддержки», — подытожил Сергей Лавров.

