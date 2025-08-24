Пассажирка рейса Новосибирск-Москва напала на бортпроводниц во время полета

Алексей Мокряков
После словесной перепалки женщина несколько раз ударила стюардесс.

Пассажирка рейса Новосибирск-Москва напала на бортпроводниц во время полета

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Пассажирка, летевшая рейсом Новосибирск-Москва, набросилась с кулаками на двух стюардесс прямо во время полета. Об инциденте рассказала пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

«Во время полета деструктивная пассажирка сначала устроила словесную перепалку с членами экипажа, а затем перешла к физическому насилию, нанося удары кулаками по голове сотрудницам авиакомпании», — говорится в сообщении ведомства.

Как заявили пострадавшие, пассажирка вела себя неадекватно, нецензурно выражалась, а на замечания не реагировала. После того как она напала на членов экипажа, сотрудники авиакомпании усадили нарушительницу порядка на место. В этом им помогли неравнодушные пассажиры.

После приземления дебоширку передали транспортной полиции. Сотрудники начали проверку по данному инциденту. За мелкое хулиганство женщине может грозить штраф или арест до 15 суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как вооруженных мачете людей задержали в супермаркете Ростова-на-Дону. Они пытались вынести неоплаченный товар, угрожая продавцу оружием.

