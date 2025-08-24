Столичные школьники проводят акции по сбору необходимых вещей для участников СВО

Дети передают бойцам коробки с сухими обедами, протеиновыми батончиками, кофе, чаем и многим другим.
Ученики столичных школ вместе с педагогами и родителями регулярно помогают участникам специальной военной операции (СВО), а также их семьям. Об этом сообщает портал mos.ru.
Дети собирают продукты и товары первой необходимости, отправляют подарки, сделанные своими руками. Более того, они придумывают акции и делятся своим опытом со сверстниками.
Директор ресурсного центра «Мосволонтер» Александр Левит рассказал, что волонтерство сейчас очень популярно у подростков.
«До 30 сентября столичные школы примут участие в акции „Соберем ребенка в школу“. Учащиеся каждый год вместе с родителями выбирают подарки для своих сверстников на новых территориях, чтобы так выразить им заботу и поддержку», — сказал Левит.
Многие из москвичей поддерживают жителей новых территорий России на протяжении трех последних лет.
Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Собянин принял решение о начале строительства станции метро «Гольяново».
