Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер

Американский актер, режиссер и продюсер Джерри Эдлер скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как пишет издание, актер ушел из жизни еще 23 августа. Причина его смерти пока неизвестна. О трагедии также сообщили представители семьи Эдлера.

Наибольшую известность актеру принесла работа в сериале «Клан Сопрано», где он сыграл обворожительного Хермана «Хэша» Рабкина. Также большинство зрителей может помнить его по картине «Хорошая жена». В нем актер сыграл Говарда Лаймана.

Джерри Эдлер родился в 1929 году в Нью-Йорке. Он начал свою творческую карьеру в качестве режиссера театра в 1951-м. В актерскую профессию пришел довольно поздно, в 60 лет. Последний проект с участием Эдлера вышел в 2019 году. Это был веб-сериал «Ужиться с самим собой».

