Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 42 0

Свою карьеру он начал в 1951 году.

Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер

Фото: www.globallookpress.com/CAP/PLF

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американский актер, режиссер и продюсер Джерри Эдлер скончался на 97-м году жизни. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как пишет издание, актер ушел из жизни еще 23 августа. Причина его смерти пока неизвестна. О трагедии также сообщили представители семьи Эдлера.

Наибольшую известность актеру принесла работа в сериале «Клан Сопрано», где он сыграл обворожительного Хермана «Хэша» Рабкина. Также большинство зрителей может помнить его по картине «Хорошая жена». В нем актер сыграл Говарда Лаймана.

Джерри Эдлер родился в 1929 году в Нью-Йорке. Он начал свою творческую карьеру в качестве режиссера театра в 1951-м. В актерскую профессию пришел довольно поздно, в 60 лет. Последний проект с участием Эдлера вышел в 2019 году. Это был веб-сериал «Ужиться с самим собой».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о смерти актрисы и заслуженного педагога ГИТИСа Анастасии Вербицкой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:45
Более 140 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
15:33
Семь человек пострадали при столкновении катеров в Выборгском заливе
15:11
Администрация ЦДМ на Лубянке окажет помощь пострадавшим в результате ЧП семьям
14:49
МАГАТЭ получило информацию о возгорании на Курской АЭС после падения дрона ВСУ
14:28
Умер звезда сериала «Клан Сопрано» Джерри Эдлер
14:09
«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее

Сейчас читают

«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
Группа из 16 человек занимается поисками пропавших на Курилах туристов
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025