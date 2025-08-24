«Американский жандарм больше не играет»: экс-посол Франции о конце эпохи Запада

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 50 0

Лидеры Запада не понимают нового мирового порядка и не предлагают реальных решений.

«Американский жандарм больше не играет»: экс-посол Франции о конце эпохи Запада

Фото: © РИА Новости/Алексей Витвицкий

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Экс-посол Франции Аро заявил о бессилии Европы на фоне украинского конфликта

Европа демонстрирует бессилие в вопросах украинского конфликта и отказывается признать уход Запада на второй план в глобальной политике. Об этом 24 августа сообщил экс-посол Франции в США Жерар Аро в интервью изданию Le Point.

Дипломат отметил, что современный мир переживает «конец эпохи господства Запада».

«Это связано как с постепенным изменением мирового баланса сил не в пользу Запада, так и с тем, что американский „жандарм“, который был его лидером и защитником, больше не хочет играть эту роль», — сказал посол.

Аро подчеркнул, что конфликт на Украине отражает непонимание грядущего мирового порядка со стороны европейских лидеров. Он добавил, что Запад требует непреклонности в отношении России, но не предлагает практических методов достижения победы.

В среду, 20 августа, сенатор России Алексей Пушков заявил, что главы Европы поддерживают мирное урегулирование украинского кризиса лишь на словах, при этом фактически мешают процессу и пытаются обмануть президента США Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пентагон запрещает Украине бить вглубь России дальнобойным оружием. Ограничения касаются американских, британских и французских крылатых ракет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.75
0.50 93.63
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:00
Канада выделит Украине два миллиарда долларов на вооружение и оборонные нужды
22:25
Дуров: последствия моего ареста — огромный ущерб имиджу Франции
22:00
Джей Ди Вэнс заявил о бесполезности санкций против России
21:40
Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса в Москве
21:20
Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников
20:55
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из украинского плена бойцами РФ

Сейчас читают

Теперь ездит на автобусе: Любовь Успенская удивила своих поклонников
«У нее есть опыт»: подруга пропавшей на Курилах туристки надеется на лучшее
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025