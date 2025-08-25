Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор
Спортсмена видели на середине пути, однако на финише его не было.
Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru
Российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через пролив Босфор. Об этом стало известно 24 августа.
Знакомая спортсмена Алена начала его оперативные поиски, восстанавливая хронологию событий.
«Разговаривала с врачом, который проверяет обычно к участию. Участники принимаются только профессионалы, которые подходят там по здоровью», — поделилась она в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.
Собеседница добавила, что все участники заплыва, по предварительной информации, видели Свечникова на середине пути. При этом на финише он не появился. Мать спортсмена подтвердила, что Свечникова видели в начале заплыва в 10:00 по местному времени.
По версии полиции, куда обратилась Алена после пропажи Николая, у мужчины могла произойти судорога ног, после чего течение его унесло. Также знакомая добавила, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что спортсмен не знает местный язык и может быть без сознания, а люди, которые обнаружат Свечникова, вероятно, не поймут, кто он, и что следует сделать.
Поисками пропавшего уже занимается полиция, морская и береговая службы. Знакомой и родственникам Николая посоветовали ждать.
