Российский пловец пропал без вести во время заплыва через Босфор

|
Мария Гоманюк
Эксклюзив

Спортсмена видели на середине пути, однако на финише его не было.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российский пловец Николай Свечников пропал без вести во время заплыва через пролив Босфор. Об этом стало известно 24 августа.

Знакомая спортсмена Алена начала его оперативные поиски, восстанавливая хронологию событий.

«Разговаривала с врачом, который проверяет обычно к участию. Участники принимаются только профессионалы, которые подходят там по здоровью», — поделилась она в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Собеседница добавила, что все участники заплыва, по предварительной информации, видели Свечникова на середине пути. При этом на финише он не появился. Мать спортсмена подтвердила, что Свечникова видели в начале заплыва в 10:00 по местному времени.

По версии полиции, куда обратилась Алена после пропажи Николая, у мужчины могла произойти судорога ног, после чего течение его унесло. Также знакомая добавила, что сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на то, что спортсмен не знает местный язык и может быть без сознания, а люди, которые обнаружат Свечникова, вероятно, не поймут, кто он, и что следует сделать.

Поисками пропавшего уже занимается полиция, морская и береговая службы. Знакомой и родственникам Николая посоветовали ждать.

