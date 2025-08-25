Лавров высказался о возможности встречи Путина и Зеленского

Глава киевского режима не готов идти на компромиссы для урегулирования конфликта.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Украинский кризис стал одной из тем разговора министра иностранных дел России с журналистом NBC News. Во время интервью Сергея Лаврова спросили, насколько реальна встреча президента РФ Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским и на каких условиях это может произойти?

«Владимир Путин готов встретиться с Зеленским при условии, что эта встреча в самом деле увенчается какими-то результатами. Встречаться для того, чтобы у Владимира Зеленского была еще одна возможность побыть в свете софитов, мы не считаем целесообразным. Мы не против того, чтобы он играл в игры и устраивал различные шоу, но это не решит проблему, потому что Зеленский публично заявил, что не собирается обсуждать какие-либо территории», — сказал Лавров.

Лавров также уточнил, что встреча Путина и Зеленского не обсуждалась на Аляске. Эту тему подняли позже «экспромтом».

Кроме того, Москва признает Зеленского де-факто «главой режима». Однако он не является легитимным представителем, который может подписывать документы об урегулировании конфликта.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 августа, для всех знаков зодиака

