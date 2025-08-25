Минздрав вводит новые правила для фармацевтов с 1 сентября
Им может грозить штраф до 200 тысяч рублей за сокрытие данных от покупателей.
Штраф до 200 тысяч рублей грозит фармацевтам за сокрытие информации от покупателей. Наказание ждет тех, кто не предложит дешевые аналоги лекарств.
Такие правила вводит Минздрав с 1 сентября, чтобы защитить потребителей от жадности владельцев аптечных сетей. В погоне за прибылью они зачастую пытаются продать препараты подороже.
