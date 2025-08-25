Минздрав вводит новые правила для фармацевтов с 1 сентября

Штраф до 200 тысяч рублей грозит фармацевтам за сокрытие информации от покупателей. Наказание ждет тех, кто не предложит дешевые аналоги лекарств.

Такие правила вводит Минздрав с 1 сентября, чтобы защитить потребителей от жадности владельцев аптечных сетей. В погоне за прибылью они зачастую пытаются продать препараты подороже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.