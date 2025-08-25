«Я очень устала»: спасенная на Курилах туристка вышла на связь

|
Дарья Бруданова
О местонахождении группы ничего не было известно почти сутки.

Фото: Telegram/Константин Истомин|Курильский муниципальный округ/Ist_konst_mayor

Туристка Инна Степанова, которая входила в состав спасенной на Итурупе группы, вышла на связь. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Отвечая на вопрос журналиста о том, где сейчас находится группа девушка отметила, что они пообедали, а дальше планируют лечь спать.

«Все хорошо. Я очень сильно устала», — сказала Степанова.

Также девушка добавила, что очень рада счастливому завершению этой истории.

В воскресенье, 24 августа, в районе вулкана Баранского на острове Итуруп пропала группа туристов из десяти человек. Среди них была и Степанова. К спасательной операции были подключены не только сотрудники отдела МВД, администрации, но и военные. Путешественников искали 16 человек. Работе спасателей мешали плохие погодные условия — сильный туман.

Не так давно стало известно, что потерявшуюся почти сутки назад группу нашли. Все живы. Их здоровью ничего не угрожает.

Ранее 5-tv.ru писал, что еврокоптер вылетит к застрявшей на пике Победы Наталье Наговицыной. Женщина, которая сломала ногу при спуске с горы, не выходит на связь почти десять дней.

