Путин обсудил итоги переговоров РФ и США с президентом Ирана
Глава исламской республики поддержал дипломатические усилия, направленные на разрешение украинского конфликта.
Итоги российско-американской встречи в Анкоридже обсудили по телефону Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Глава исламской республики выразил поддержку дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование украинского кризиса.
Кроме этого, лидеры договорились о сотрудничестве в энергетической и транспортной сферах, затронули ситуацию вокруг иранской ядерной программы.
Главы государств условились о встрече на предстоящем саммите ШОС в Китае.
