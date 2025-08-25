Соль или сахар: россияне рассказали, от чего отказаться проще

Лилия Килячкова
Принявшие участие в опросе СберМаркетинга также готовы ограничить жирную пищу и алкоголь.

Россияне признались, что отказаться от соли проще, чем от сахара

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

СберМаркетинг: 42% опрошенных могли бы отказаться от сахара ради здоровья

Для россиян отказаться от сахара оказывается сложнее, чем от соли. Об этом в беседе с Газета.ру рассказали сотрудники СберМаркетинга, опираясь на данные исследования.

«Отказ от соли в рамках здорового питания респонденты считают менее критичным, чем отказ от сахара», — отметили эксперты.

Согласно опросу, россияне главным образом связывают здоровый образ жизни (ЗОЖ) с увеличением потребления овощей и фруктов (46%), контролем употребления сахара (42%) и жирной пищи (39%), а также соблюдением водного баланса (40%). О важности разнообразного питания заявили 36% участников опроса.

Ограничение алкоголя как часть ЗОЖ рассматривают 33% респондентов.

В периоды стресса тратят на еду больше денежных средств 33% опрошенных. Эта тенденция характерна для всех возрастных групп, но особенно заметна среди женщин 18–34 лет.

Нарушения пищевого поведения встречались у 53% участников опроса. Большинство (36%) оценивают свои проблемы как незначительные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какие продукты врач-репродуктолог назвала полезными для женского организма.

