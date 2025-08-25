Супруга пропавшего в Турции пловца запросит видеозапись заплыва

Элина Битюцкая
Кадры соревнований могут пролить свет на трагедию.

Супруга пловца Николая Свечникова, пропавшего в Босфорском проливе, планирует обратиться к организаторам с просьбой предоставить видео заплыва. Об этом она рассказала в беседе с 5-tv.ru.

Антонина, жена Николая, сообщила о своем намерении запросить видео заплыва, который стал причиной его исчезновения. Она отметила, что пока не связывалась с организатором, но планирует сделать это после визита в консульство. Антонина подчеркнула, что турецкие власти и организаторы мероприятия выразили готовность приложить все усилия для поиска ее супруга.

«Я хочу получить от консульства письменное заключение о привлеченных силах. Также собираюсь обратиться в прокуратуру и найти организатора, чтобы запросить видео заплыва как законный представитель моего мужа», — добавила она.

Информация о пропаже Свечникова появилась 25 августа. Профессиональный пловец не смог добраться до финиша во время заплыва через Босфор в Стамбуле. Спортсмен пропал из виду всего через 500-600 метров после старта. По одной из версий, он мог получить судорогу и быть унесен течением. Генеральное консульство РФ в Стамбуле поддерживает связь с турецкими властями и направило официальный запрос в компетентные органы.

Заслуженный мастер спорта и рекордсмен мира по плаванию Николай Скворцов также высказал мнение о том, что мужчину могло унести течение, добавив, что подобные заплывы на дальние дистанции всегда сопряжены с опасностями.

