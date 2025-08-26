Когда каждый метр на счету — стоит подходить более осознанно к выбору мебели.
Aif.ru: габаритная мебель делает квартиру визуально меньше
Просчеты при проектировке квартиры могут годами доставлять неудобства жильцам. Отсутствие грамотного зонирования уменьшает пространство и лишает жилье уюта. О том, как это исправить, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов в беседе с aif.ru.
Для визуального расширения квартиры и создания функционального пространства стоит избавиться от габаритной мебели и перейти на современные системы хранения.
Например, для увеличения пространства прихожей рекомендуется использовать антресоли и функциональные обувницы. Визуально расширить жилые комнаты поможет использование стен в качестве мест для хранения и установка дверей типа «пенал».
Для зонирования пространства отлично подойдут прозрачные перегородки, которые не будут препятствовать проникновению естественного света.
А если убрать стиральные и сушильные машины в ванную комнату, то уровень шума не будет превышать допустимых значений.
