Как сделать квартиру просторнее без перепланировки — лайфхаки от эксперта

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Когда каждый метр на счету — стоит подходить более осознанно к выбору мебели.

Умные приемы для каждой комнаты: как увеличить пространство в квартире

Aif.ru: габаритная мебель делает квартиру визуально меньше

Просчеты при проектировке квартиры могут годами доставлять неудобства жильцам. Отсутствие грамотного зонирования уменьшает пространство и лишает жилье уюта. О том, как это исправить, рассказал эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов в беседе с aif.ru.

Для визуального расширения квартиры и создания функционального пространства стоит избавиться от габаритной мебели и перейти на современные системы хранения.

Например, для увеличения пространства прихожей рекомендуется использовать антресоли и функциональные обувницы. Визуально расширить жилые комнаты поможет использование стен в качестве мест для хранения и установка дверей типа «пенал».

Для зонирования пространства отлично подойдут прозрачные перегородки, которые не будут препятствовать проникновению естественного света.

А если убрать стиральные и сушильные машины в ванную комнату, то уровень шума не будет превышать допустимых значений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как сэкономить на аренде жилья.

