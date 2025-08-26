Тело подает сигналы: как неверно подобранный матрас может навредить позвоночнику

Газета.ру: людям с болезнями сердца сон на жестком матрасе может навредить

Чтобы высыпаться ночью, нужно правильно организовать свое спальное место. Одним из важных атрибутов здорового сна является хорошо подобранный матрас. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал бренд-менеджер ORMATEK Сергей Истомин.

«Люди могут годами спать на плохом матрасе и даже не подозревать об этом. Все потому, что тело умеет адаптироваться к любым условиям, и неправильное положение во сне — не исключение», — отметил он.

Однако адаптация не означает отсутствие вреда: из-за неправильной поддержки позвоночника формируются или усугубляются искривления, возникают боли в мышцах, нарушается кровообращение.

Утреннее чувство скованности, боль в спине и шее, онемение конечностей — основные признаки, указывающие на неподходящий матрас.

Эксперт отметил, что во время сна позвоночник должен находиться в естественном состоянии, поясница не должна проваливаться, а плечи и бедра не должны испытывать напряжения.

При этом распространенное мнение о пользе исключительно жестких матрасов — заблуждение. Такие модели рекомендуются не всем, а в первую очередь — людям с большой массой тела и детям. Более того, при ряде заболеваний, особенно связанных с позвоночником или сердечно-сосудистой системой, чрезмерная жесткость матраса может навредить.

