Тело подает сигналы: как неверно подобранный матрас может навредить позвоночнику

|
Лилия Килячкова
Неудобное спальное место может годами портить ваше здоровье.

Сон дороже лекарства: как плохой матрас может навредить здоровью

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Храмцова

Газета.ру: людям с болезнями сердца сон на жестком матрасе может навредить

Чтобы высыпаться ночью, нужно правильно организовать свое спальное место. Одним из важных атрибутов здорового сна является хорошо подобранный матрас. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал бренд-менеджер ORMATEK Сергей Истомин.

«Люди могут годами спать на плохом матрасе и даже не подозревать об этом. Все потому, что тело умеет адаптироваться к любым условиям, и неправильное положение во сне — не исключение», — отметил он.

Однако адаптация не означает отсутствие вреда: из-за неправильной поддержки позвоночника формируются или усугубляются искривления, возникают боли в мышцах, нарушается кровообращение.

Утреннее чувство скованности, боль в спине и шее, онемение конечностей — основные признаки, указывающие на неподходящий матрас.

Эксперт отметил, что во время сна позвоночник должен находиться в естественном состоянии, поясница не должна проваливаться, а плечи и бедра не должны испытывать напряжения.

При этом распространенное мнение о пользе исключительно жестких матрасов — заблуждение. Такие модели рекомендуются не всем, а в первую очередь — людям с большой массой тела и детям. Более того, при ряде заболеваний, особенно связанных с позвоночником или сердечно-сосудистой системой, чрезмерная жесткость матраса может навредить.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что поздний прием пищи может негативно сказаться на качестве сна.

