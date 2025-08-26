«Мало просто опираться на чувства»: Медведева об отношениях с Гайнутдиновым

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Фигуристке важно, чтобы от второй половинки исходили те же чувства.

Евгения Медведева об отношениях с Ильдаром Гайнутдиновым

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Медведева рассказала, как завязались их отношениях с Гайнутдиновым

Фигуристка Евгения Медведева и хореограф Ильдар Гайнутдинов решили объявить о своих отношениях официально, поскольку часто появлялись вместе на гастролях и ездили в отпуска. Об этом спортсменка рассказала в интервью журналистке Лауре Джугелии.

В момент, когда знаменитости планировали очередную поездку, они задумались о том, как это выглядит в глазах поклонников, которые не знали, что они пара. Поэтому у Евгении появилась идея выложить в соцсеть снимки с их совместной фотосессии с Ильдаром.

При этом мнение общества не особо волновало звезду, поскольку, по ее словам, она сразу была уверена, что фанаты примут их отношения с Гайнутдиновым, хотя некие переживания все равно присутствовали.

«Я в принципе изначально знала, что, наверное, все будет хорошо. Да, возможно, были люди, которые за меня не радовались. Ну и ладно, казалось бы, мне-то что? Мне-то ничего абсолютно. Чуть-чуть понервничала, естественно, потому что это большой шаг достаточно, когда делишься чем-то сокровенным, таким сильно личным, что долго скрывал», — призналась фигуристка.

К тому же Медведева поделилась, что она не влюбляется, пока не поймет, испытывает ли к ней мужчина такие чувства.

«Я такой человек, которому мало просто опираться на чувства. То есть для меня симпатия начинается, когда она взаимна. До какого-то взаимного чувства — это все эмоции. Да, я испытывала какие-то эмоции положительные, где-то переживала», — пояснила она.

Спортсменка добавила, что только после того, как от человека в ее сторону исходит тепло, он о ней начинает заботиться, тогда она в его сторону чувствует больше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Медведева и Гайнутдинов начали отношения.

