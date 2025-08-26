SНАМАN заметили в объятиях Леры Кудрявцевой

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк

Исполнительница активно танцевала под трек звезды.



Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SНАМАN, попал в объятия телеведущей Леры Кудрявцевой во время репетиции. Соответствующие снимки опубликовали издание URA.RU.

Исполнитель прибыл в Казань для участия в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», где исполнил версию хита Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка». Старания звезды отметила и Кудрявцева, будучи одной из первых она приехала в концертный зал, где перед выступлением настраивался SНАМАN, и начала танцевать.

В этот момент Дронов заметил Кудрявцеву и решил поприветствовать ее во время исполнения песни. От переизбытка чувств телеведущая прижала исполнителя к себе.

«Браво!» — кричала она после окончания композиции.

Затем знаменитость решила дать Дронову совет.

«Ярик, я говорю, что петь тебе надо!» — сказала она певцу, вновь приобняв.

Кудрявцева считает, что Ярославу нужно исполнять больше легких, попсовых треков.

«И такое поем!» — ответил Кудрявцевой он.

Долго побеседовать звездам не удалось, поскольку все готовились к вечернему выступлению.

Ранее 5-tv.ru писал, что SНАМАN готов записать дуэт вместе с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой.

