SНАМАN заметили в объятиях Леры Кудрявцевой
Исполнительница активно танцевала под трек звезды.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SНАМАN, попал в объятия телеведущей Леры Кудрявцевой во время репетиции. Соответствующие снимки опубликовали издание URA.RU.
Исполнитель прибыл в Казань для участия в международном конкурсе молодых исполнителей «Новая волна», где исполнил версию хита Жени Белоусова «Девчонка-девчоночка». Старания звезды отметила и Кудрявцева, будучи одной из первых она приехала в концертный зал, где перед выступлением настраивался SНАМАN, и начала танцевать.
В этот момент Дронов заметил Кудрявцеву и решил поприветствовать ее во время исполнения песни. От переизбытка чувств телеведущая прижала исполнителя к себе.
«Браво!» — кричала она после окончания композиции.
Затем знаменитость решила дать Дронову совет.
«Ярик, я говорю, что петь тебе надо!» — сказала она певцу, вновь приобняв.
Кудрявцева считает, что Ярославу нужно исполнять больше легких, попсовых треков.
«И такое поем!» — ответил Кудрявцевой он.
Долго побеседовать звездам не удалось, поскольку все готовились к вечернему выступлению.
Ранее 5-tv.ru писал, что SНАМАN готов записать дуэт вместе с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой.
