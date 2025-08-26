+США намерены использовать ИИ для международной пропаганды

Командование специальных операций США рассматривает возможность применения нейросетей для ведения пропаганды и укрепления позиций страны на международной арене. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомились журналисты портала The Intercept. В нем подчеркивается, что «информационное поле меняется слишком быстро», и военнослужащие не могут эффективно взаимодействовать с интернет-аудиторией.

В настоящее время Пентагон ищет подрядчика, который обеспечит доступ к «передовым технологиям» искусственного интеллекта. Эти технологии планируют использовать для влияния на определенные группы населения за границей. В документе указано, что технология должна уметь реагировать на посты, подавлять мнения, отличные от заданной точки зрения, и генерировать контент в поддержку дружественных сообщений.

По данным СМИ, Министерство обороны США планирует заключить контракты с четырьмя ведущими компаниями-разработчиками ИИ — Google, OpenAI, xAI и Anthropic PBC.

