США намерены использовать ИИ для международной пропаганды

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 24 0

Американские военные стремятся внедрить искусственный интеллект для расширения влияния страны.

+США намерены использовать ИИ для международной пропаганды

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Командование специальных операций США рассматривает возможность применения нейросетей для ведения пропаганды и укрепления позиций страны на международной арене. Об этом свидетельствует документ, с которым ознакомились журналисты портала The Intercept. В нем подчеркивается, что «информационное поле меняется слишком быстро», и военнослужащие не могут эффективно взаимодействовать с интернет-аудиторией.

В настоящее время Пентагон ищет подрядчика, который обеспечит доступ к «передовым технологиям» искусственного интеллекта. Эти технологии планируют использовать для влияния на определенные группы населения за границей. В документе указано, что технология должна уметь реагировать на посты, подавлять мнения, отличные от заданной точки зрения, и генерировать контент в поддержку дружественных сообщений.

По данным СМИ, Министерство обороны США планирует заключить контракты с четырьмя ведущими компаниями-разработчиками ИИ — Google, OpenAI, xAI и Anthropic PBC.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Польша намерена приравнять бандеровскую символику к нацистской.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.68
-0.07 94.46
0.83
Харизматичные Козероги, напряженные Рыбы: любовный гороскоп на сентябрь 2...

Последние новости

13:13
Трое подростков получили тюремные сроки за подготовку терактов в регионах РФ
12:56
Потери ВСУ в зоне СВО составили более 1200 боевиков за сутки
12:41
США намерены использовать ИИ для международной пропаганды
12:24
Скрыться не получится: как работают российские снайперы в зоне СВО
12:08
Глава СК РФ поручил принять меры по спасению альпинистки Наговициной
11:51
Мишустин поручил инвентаризировать все объекты на новых территориях РФ

Сейчас читают

Надежда умирает последней: сын застрявшей на пике Победы альпинистки уверен, что она еще жива
«Не ограждать от жизни»: Екатерина Шпица поделилась секретами воспитания детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 августа, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025