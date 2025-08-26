На юго-востоке Эстонии нашли обломки украинского беспилотника

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова

На месте падения дрона осталась воронка от взрыва.

На юго-востоке Эстонии нашли обломки украинского беспилотника

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были обнаружены в волости Эльва на юго-востоке Эстонии. Об этом сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон. Его слова передает портал национального гостелерадио ERR.

На месте обнаружения обломков была видна четко различимая воронка от взрыва. Марго Паллосон отметил, что нет признаков принадлежности беспилотника Российской Федерации. Точка, с которой дрон вылетел, пока не известна. По предварительной информации, в результате падения никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Словакии жестко раскритиковали удары Украины по «Дружбе». Нефтепровод, построенный еще в советское время, делится на две ветки в районе белорусского города Мозырь: северная идет через Польшу в Германию, южная — через украинскую территорию в Чехию, Словакию и Венгрию. Последняя получает до 80% всего импорта нефти и газа из России. Всего за неделю — с 13 по 21 августа — беспилотники украинских формирований трижды атаковали «Дружбу».

