На юго-востоке Эстонии нашли обломки украинского беспилотника

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) были обнаружены в волости Эльва на юго-востоке Эстонии. Об этом сообщил глава Службы внутренней безопасности Эстонии Марго Паллосон. Его слова передает портал национального гостелерадио ERR.

На месте обнаружения обломков была видна четко различимая воронка от взрыва. Марго Паллосон отметил, что нет признаков принадлежности беспилотника Российской Федерации. Точка, с которой дрон вылетел, пока не известна. По предварительной информации, в результате падения никто не пострадал.

