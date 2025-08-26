«Кушать и слушать музыку»: «Дискотека Авария» о популярности гастрофестивалей

Алексей Серов: причина популярности гастрофестивалей — любовь людей к еде

Причина популярности гастрофестивалей в России — любовь людей к еде и музыке. По крайней мере, в этом уверены солисты группы «Дискотека Авария».

«Людям нравится кушать и слушать музыку, веселиться», — поделился мнением с 5-tv.ru солист коллектива Алексей Серов в преддверии «Балтика Фест».

Гастрофестиваль «Балтика Фест» — фестиваль, который ежегодно проводит крупнейший в стране производитель пенного напитка «Балтика». Солист группы Алексей Рыжов накануне мероприятия рассказал историю создания одного из хитов коллектива — песни «Пей пиво».

«У нас был в Иваново фестиваль пива, и одна из компаний пригласила нас выступить. И мы решили по этому поводу сочинить песню», — поделился Рыжов.

Место проведения фестиваля «Балтика Фест» — автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Дата — 13 сентября. Хедлайнерами станут группа «Чайф», «Дискотека Авария» и певица Мари Краймберри.

