«Кушать и слушать музыку»: «Дискотека Авария» о популярности гастрофестивалей
В преддверии «Балтики Фест» исполнители рассказали историю создания своего хита — песни «Пей пиво».
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
Алексей Серов: причина популярности гастрофестивалей — любовь людей к еде
Причина популярности гастрофестивалей в России — любовь людей к еде и музыке. По крайней мере, в этом уверены солисты группы «Дискотека Авария».
«Людям нравится кушать и слушать музыку, веселиться», — поделился мнением с 5-tv.ru солист коллектива Алексей Серов в преддверии «Балтика Фест».
Гастрофестиваль «Балтика Фест» — фестиваль, который ежегодно проводит крупнейший в стране производитель пенного напитка «Балтика». Солист группы Алексей Рыжов накануне мероприятия рассказал историю создания одного из хитов коллектива — песни «Пей пиво».
«У нас был в Иваново фестиваль пива, и одна из компаний пригласила нас выступить. И мы решили по этому поводу сочинить песню», — поделился Рыжов.
Место проведения фестиваля «Балтика Фест» — автодром «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге. Дата — 13 сентября. Хедлайнерами станут группа «Чайф», «Дискотека Авария» и певица Мари Краймберри.
