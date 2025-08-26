Венгрия пригрозила оставить Украину без электричества

Все лучше понимают сущность террористического киевского режима страны, которые оказались заложниками провокаций со стороны Киева, — Словакия и Венгрия. Премьер последней Виктор Орбан сегодня заявил: прямые угрозы энергобезопасности республики не останутся без ответа, и последствия для Киева будут долгими. Корреспондент «Известий» Антон Золотницкий о том, как в Европе меняется отношение к провокаторам — кандидатам на вступление в ЕС.

В отличие от многих европейских столиц, Будапешт от своей трамвайной сети не избавился. Цены на электроэнергию, в отличие от соседей, позволяют. Хватает пока топлива и на заправках венгерской столицы.

Цены на бензин пока остаются в пределах летней нормы — литр 95-го стоит около 600 форинтов, в июле было примерно столько же, или полтора евро. Помогает то, что в хранилищах сохраняется стратегический запас нефти.

А вот запаса терпения уже не хватает. Целенаправленные удары Украины по нефтепроводу «Дружба» и саркастические ремарки киевских властей — мол, «сами виноваты, нечего с русскими торговать» — могли довести любого. И, кажется, довели.

«Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они обстреливают нефтепровод „Дружба“, потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Это показывает, что венгры приняли правильное решение. Заявления Зеленского будут иметь долгие последствия», — заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Характерная деталь: эту запись Виктор Орбан оставил в газетной колонке под заголовком «Клуб воинов». А глава венгерского МИДа Сийярто пришел на подкаст «Час бойцов». Риторика и вправду меняется на куда более воинственную. Будапешт напрямую угрожает Киеву: если удары по «Дружбе» продолжатся, Венгрия остановит экспорт электричества на Украину.

«Одно несомненно: прекратив поставки энергии, мы можем создать Украине такие трудности, что мало не покажется. И украинцам лучше помнить об этом, когда они сидят за разными столами планирования, решая, бомбить ли трубопровод своих друзей или нет. Пусть это останется у них в памяти», — отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Впрочем, память на Банковой улице Киева короткая. Иначе бы вспомнили, что в прошлом году импортировали больше 40% электроэнергии именно из Венгрии. Или что уже этим летом ввезли 15% дизеля и солярки из Словакии. Еще одной страны, получающей российскую нефть по «Дружбе». В Братиславе пока пытаются дружелюбно намекнуть украинским чиновникам.

«Я проинформировал их о направлении письма в Европейскую комиссию, касающегося защиты стратегической энергетической инфраструктуры в связи с атаками на нефтепровод „Дружба“, и попросил украинскую сторону воздержаться от подобных атак, которые наносят ущерб не только Словакии, но и самой Украине», — написал глава МИД Словакии Юрай Бланар на странице в соцсети.

Мягкие просьбы вряд ли сработают. Хотя бы потому, что все кредо современной Украины — это, не считаясь с ущербом для себя, служить тараном чужих интересов. В интервью «Известиям» старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли поясняет: Брюсселю выгодно преследовать несогласных руками Киева.

«Венгрия категорически заявила, что санкции наносят больший ущерб Евросоюзу, чем России. И что она не будет участвовать ни в каком вооружении Украины. Поэтому Евросоюз очень зол на Орбана. И очевидно, что эти атаки на трубопровод „Дружба“ со стороны Украины осуществляются в координации с Евросоюзом», — сказал старший научный сотрудник Института глобальной политики США, политолог, экономист Джордж Самуэли.

Так уже было в прошлом. В Венгрии сейчас много вспоминают подрыв «Северного потока». Еще один прямой удар по на тот момент крупнейшему торговому партнеру России в Европе, Германии. Берлин все молча проглотил, смирился с экономической рецессией, спадом промышленности. Но в Будапеште вещи называют своими именами.

«По имеющейся на данный момент информации, весьма вероятно, что это государственный терроризм. Взрыв газопровода „Северный поток“ — это террористический акт. Да, это террористический акт. А если он совершается за счет государственных средств, при государственной поддержке, то это государственный терроризм», — заключил Сийярто.

Признать, что Украина — государство-террорист, а его европейские кураторы, выходит, спонсоры терроризма, в Старом свете пока решаются лишь единицы. А значит, Европа продолжит пилить сук, на котором сама сидит. Уж слишком хороша киевская пила.

