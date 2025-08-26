«Давайте защитим»: Европу призвали отреагировать на преследование Гуцул

Во Франции призвали Европу отреагировать на преследование Гуцул

Долг Европы — обратить внимание и отреагировать на преследование, которому Молдавия подвергает главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул. Об этом сообщила газета Le Journal du Dimanche (JDD).

«Давайте же защитим, как в Молдавии, так и в других странах, систему правосудия, соответствующую принципам, на которые она опирается», — отмечается в материале.

Издание подчеркивает, что на кону не только судьба Гуцул и региона. Под угрозой авторитет европейского проекта и будущее наших ценностей. Для граждан Европы справедливость — одна из ключевых ценностей на протяжении всей истории континента. JDD призывает продолжить отстаивать его.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что адвокат Гуцул прокомментировала обжалование приговора в апелляционном суде. Глава Гагаузии признана виновной в финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Политик обвинения не признает, приговор — это «политическая расправа».

Сторонники Гуцул каждый день проводят акции протеста. Они обвиняют нынешние власти Молдавии в политических репрессиях.

