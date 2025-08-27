«Может играть коня, человека»: Кустурица оценил актерский талант Юры Борисова

Режиссер Эмир Кустрица: Юра Борисов — один из самых талантливых актеров Европы

Российский актер Юра Борисов является одним из самых талантливых в Европе и России. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на Московской международной неделе кино заявил сербский режиссер Эмир Кустурица.

«Я думаю, что он один из самых больших талантов, (из тех. — Прим. Ред.) которые сейчас (есть. — Прим. Ред.) в Европе и России… (Он. — Прим. Ред.) может играть собаку, может играть человека, коня», — признался кинематографист.

Эмир Кустурица — известный сербский режиссер, на счету которого более 15 художественных фильмов. Его картины отмечены наградами крупнейших кинофестивалей Европы, среди которых две «Золотые пальмовые ветви» Каннского кинофестиваля.

Московская международная неделя кино проходит в столице с 23 по 27 августа. Мероприятие объединяет кинематографистов из самых разных стран, среди которых Индия, Китай, Турция, США, Бразилия и Южная Корея. Хедлайнерами выступили американский режиссер Вуди Аллен, американский актер Марк Дакаскос и сербский режиссер Эмир Кустурица.

