Подросток умер после употребления трех пачек лапши быстрого приготовления

Мария Гоманюк
Причиной гибели мальчика не является отравлением, поскольку этот продукт соответствовал стандартам качества. Так в чем же тогда причина?

Фото: www.globallookpress.com/Ilya Moskovets

В Каире подросток скончался после того, как съел три упаковки сырой лапши быстрого приготовления. Об этом написало издание Doctorpiter.ru.

Мальчик, которому всего  13 лет, примерно через полчаса после приема пищи почувствовал недомогание. У него сильно заболел живот, проступил пот, началась рвота. Затем он скоропостижно умер.

Сотрудники правоохранительных органов направились в первую очередь владельца магазина, где ребенок приобретал лапшу, поскольку посчитали, что товар был некачественным. Образцы продукта прошли лабораторное исследование. Однако выяснилось, что результаты не нарушили стандарты качества.

Врачи установили причину смерти ребенка после вскрытия. Оказалось, что сердце ребенка остановилось из-за непроходимости пищеварительного тракта, так как съеденной лапши было слишком много.

По информации арабских СМИ, лапша, погубившая подростка, крайне популярна у молодежи Египта из-за низкой стоимости и простоты в приготовлении.

