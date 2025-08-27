Трамп высказался о Зеленском: «Не такой уж и невиновный»

Эфирная новость

В США не видят стремления президента Украины к мирному урегулированию конфликта.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Yuri Gripas - Pool via CNP

Трамп: Зеленский не является невиновным в конфликте на Украине

Вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным гораздо легче, чем с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Последний практически всегда выпадает из повестки мирного решения украинского конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

Впервые президент США допустил, что санкции и высокие пошлины на товары могут быть введены и в отношении Украины, поскольку Зеленский несет прямую ответственность за отсутствие прогресса на переговорах и даже срыв усилий США по достижению мира.

«Понимаете, Зеленский — он ведь не такой уж и невиновный. И для танго нужны двое. Я постоянно это повторяю. Я давно уговариваю Зеленского. И с ним у нас принципиально другие отношения. И вы знаете, мы больше не платим деньги Украине», — сказал Трамп.

При этом в Соединенных Штатах видят, что правительство России хочет мирного урегулирования ситуации на Украине. Об этом заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф. Он поделился, что представители Москвы и Вашингтона контактируют ежедневно.

В Белом доме надеются разрешить украинский конфликт до конца 2025 года. Такой же срок определили и для завершения боевых действий в секторе Газа.

