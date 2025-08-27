Мигрант напал на полицейских в Москве

Элина Битюцкая
Иностранный гражданин задержан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Москве иностранный гражданин напал на сотрудников полиции, возбуждено уголовное дело. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СК РФ.

Инцидент произошел на Щелковском шоссе в районе Гольяново. Мужчина, находясь на проезжей части возле автозаправочной станции, бросил две бутылки с зажигательной смесью в сторону автомобилей МВД и ГБУ «Жилищник», уточняет РБК. Когда правоохранители попытались его задержать, он достал нож и атаковал их.

Пострадавших нет. Пытавшийся убежать злоумышленник был оперативно задержан. По данным СМИ, мотивом нападения мужчины на сотрудников внутренних дел в Москве стала ненависть к полиции.

В настоящее время мужчину везут на допрос. Избранную меру наказания сотрудники МВД озвучат позже.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что СК проводит проверку по факту осквернения мемориала павшим во времена Великой Отечественной войны солдатам в Тульской области: несколько человек играли в бейсбол рядом с ним в поселке Косая Гора.

