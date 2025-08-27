Еда для ума: советы эксперта по приготовлению детского завтрака

Врач-педиатр Казаков: завтрак для ребенка должен быть сбалансированным

Завтрак — самый важный прием пищи ребенка. Он дает заряд бодрости и помогает организму «запуститься». Как правильно организовать утренний прием пищи, чтобы он был полезен для чада, рассказал врач-педиатр Дмитрий Казаков, беседуя с URA.RU.

Врач заявляет, что первый прием пищи должен включать в себя сложные углеводы, белки и полезные жиры.

«Завтрак помогает поддерживать стабильный уровень энергии, улучшает концентрацию, когнитивные функции и общее самочувствие в течение учебного дня, что подтверждено исследованиями. Чтобы получить от завтрака наибольшую пользу, он должен состоять из сложных углеводов, белка и полезных жиров», — добавил Казаков.

Эксперт дополнил, что нужно придерживаться принципа «гарвардской тарелки» и стоит отказаться от употребления соли и сахара на завтрак.

«Половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — цельнозерновые продукты, еще четверть — источники белка. Пример сбалансированных завтраков: овсяная каша с ягодами и яйцом, тост с авокадо или омлет с овощами», — уточнил врач.

