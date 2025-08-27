Царапины и эрозии: к чему может привести неправильный подбор контактных линз

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 27 0

Офтальмолог советует не злоупотреблять их ношением.

Невидимые помощники: советы эксперта по использованию контактных линз

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Офтальмолог Шилова: неправильно подобранные линзы могут травмировать глаз

Неправильное использование контактных линз может не только вызывать дискомфорт, но и серьезно навредить глазам. О том, как это избежать, рассказала URA.RU врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам эксперта, чаще всего линзы вызывают неприятные ощущения, если неправильно надеты или подобраны.

«Частая ошибка — надеть линзу наизнанку. Она тогда не прилегает к глазу, а царапает роговицу, что грозит эрозиями и воспалениями. А также, если линза не подходит по диаметру или кривизне, она может либо слишком прилипать, нарушая обмен слезы, либо, наоборот, болтаться и травмировать глаз», — дополнила врач.

Также врач предупреждает: если не соблюдать рекомендации по использованию, это может привести к плачевным последствиям.

«Нарушение гигиены, сон в линзах и неподходящий раствор вызывает: конъюнктивиты, инфильтраты на роговице, аллергические реакции. Одно из тяжелых осложнений — гигантский папиллярный конъюнктивит: линза словно „шевелится“ на глазу, человек страдает от зуда, слизи и покраснения. Плюс хронический синдром сухого глаза», — предупреждает Шилова.

Кроме того, специалист советует не злоупотреблять ношением линз и выбирать однодневные варианты, а также присмотреться к очкам или лазерной коррекции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как убрать жирный блеск на коже.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

Последние новости

0:38
В Госдуме заявили, что 19-й пакет санкций приведет Европу к краху
0:25
Недорого, вкусно и красиво: в какие страны стоит поехать россиянам этой осенью
0:10
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года
23:50
Поддержка за ЗОЖ: в РФ предложили поощрять граждан за отказ от вредных привычек
23:35
Царапины и эрозии: к чему может привести неправильный подбор контактных линз
23:20
Диабет под контролем: эндокринолог рассказала, как предотвратить болезнь

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
В Уфе ураганный ветер опрокинул батут и травмировал двух детей
Сложности Рыбам, Девам, Стрельцам, Близнецам: что принесет коридор затмений 7 — 21 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025