Царапины и эрозии: к чему может привести неправильный подбор контактных линз

Офтальмолог Шилова: неправильно подобранные линзы могут травмировать глаз

Неправильное использование контактных линз может не только вызывать дискомфорт, но и серьезно навредить глазам. О том, как это избежать, рассказала URA.RU врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

По словам эксперта, чаще всего линзы вызывают неприятные ощущения, если неправильно надеты или подобраны.

«Частая ошибка — надеть линзу наизнанку. Она тогда не прилегает к глазу, а царапает роговицу, что грозит эрозиями и воспалениями. А также, если линза не подходит по диаметру или кривизне, она может либо слишком прилипать, нарушая обмен слезы, либо, наоборот, болтаться и травмировать глаз», — дополнила врач.

Также врач предупреждает: если не соблюдать рекомендации по использованию, это может привести к плачевным последствиям.

«Нарушение гигиены, сон в линзах и неподходящий раствор вызывает: конъюнктивиты, инфильтраты на роговице, аллергические реакции. Одно из тяжелых осложнений — гигантский папиллярный конъюнктивит: линза словно „шевелится“ на глазу, человек страдает от зуда, слизи и покраснения. Плюс хронический синдром сухого глаза», — предупреждает Шилова.

Кроме того, специалист советует не злоупотреблять ношением линз и выбирать однодневные варианты, а также присмотреться к очкам или лазерной коррекции.

