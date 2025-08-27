Подготовка к школе и экономика: Путин провел совещание с членами правительства

Путин провел совещание с членами правительства

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В центре обсуждения была подготовка к новому учебному году, экономическая ситуация в стране и энергосистема.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что система образования полностью готова к новому учебному году. Речь идет как о столичных учебных заведениях, так и о региональных. Особое внимание было уделено приграничным и новым территориям РФ. В частности — мерам безопасности.

В планах открытие 43 новых школ. За парты сядут почти 18 миллионов учеников, из них 1,5 миллиона — первоклассники. После капитального ремонта свои двери откроют 670 школ, 41 детский сад и 22 колледжа.

«Вы дали задачу построить 1300 школ, их введено на 377 больше — 1677. А это более одного миллиона новых мест для школьников», — сказал Кравцов.

Число выпускников, сдающих профильную математику, по итогам прошлого года выросло на 12%. Физику — на десять, а химию, биологию и информатику — на шесть.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что в середине сентября правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2026-2028 годы.

«Сейчас готовим предложения по наполнению бюджета необходимыми финансовыми ресурсами, чтобы все задачи по выполнению социальных обязательств перед людьми, по реализации национальных целей развития были обеспечены необходимыми ресурсами», — сказал Силуанов.

Путин поддержал подход правительства к распределению бюджета. Глава Минфина, в свою очередь, отметил темпы роста ВВП в 2025 году.

«Мы видим достаточно жесткие условия проведения денежно-кредитной политики. <…> Темпы экономического роста тем не менее будут составлять не менее 1,5 процента», — сказал он.

Что касается энергосистем — глава государства подчеркнул, что вторая половина лета выдалась очень жаркой. Из-за этого энергосистемы терпела пиковые нагрузки. По словам главы Минэнерго Сергея Цивилева, подобное происходит ежегодно. На юге страны нагрузка вырастает на один процент, на Востоке — на пять.

В 2025 году энергосистема России справилась с нагрузками, население и промышленность не ощутили каких-либо неудобств. Это — заслуга заблаговременно проведенных работ, подчеркнул Цивилев.

