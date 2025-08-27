Мирошник: ВСУ использует снаряды с трудноизвлекаемыми осколками

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

При попадании в человека эти боеприпасы наносят серьезный урон.

Мирошник заявил о применении ВСУ снарядов с трудноизвлекаемыми осколками

Фото: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence 8

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют боеприпасы, фрагменты которых тяжело обнаружить в телах раненых и на рентген-снимках. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Его слова приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что боевики ВСУ закладывают в свое оружие осколки или шрапнель. Причем в очень большом количестве. Результат — попадание в рану огромного количества инородных предметов, которые затем тяжело устанавливаются рентгеновским излучением.

«При попадании в человека — он (пострадавший. — Прим. ред.) получает десятки, если не сотни таких шариков, которые крайне тяжело устанавливаются с помощью рентгеновского излучения, рентгеновских снимков, либо же не идентифицируются с помощью магнитов», — объяснил Мирошник

Осколки из заряда с острыми краями были обнаружены на лисичанском направлении. Магнит не может идентифицировать их. И это при том, что они сделаны из металлических материалов. Попадая в тело человека, они наносят максимальный ущерб — в основном потому, что с трудом подвергаются извлечению.

Мирошник обращает внимание на то, что применение подобных боеприпасов — нарушение Киевом конвенции о «негуманном» оружии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жители Суджи рассказали о зверствах ВСУ.

