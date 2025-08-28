Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 17 0

Телеведущая не смогла влезть в свой пиджак, который носила до беременности.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Telegram/IdaGalich/GALICH_onok; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ида Галич показала фигуру спустя месяц после родов

Телеведущая и блогер Ида Галич стала матерью во второй раз ровно месяц назад. Знаменитость показала в своем Telegram-канале, как изменилась ее фигура за этот период.

Так, блогер опубликовала видео из ванной комнаты, где она предстала в одном белье. Телеведущая рассказала, что примерила старый пиджак размера S, но он оказался мал. Однако Галич сильно не расстроилась из-за этого, а отнеслась к ситуации адекватно. Она понимает, что еще прошло слишком мало времени после родов и организм просто еще не успел прийти в себя.

«Он на мне еле застегнулся, что очень даже норм, ведь я родила месяц назад. Но какая-то часть меня такая: "Можно как-то уже обратно в 56 кг?" Нельзя. Всему свое время!» — отметила Галич.

Блогер призналась, что больше не ставит цель похудеть к конкретной дате, а просто придерживается умеренно правильного питания: отказ от сахара, мучного и «пустых» продуктов, больше пеших прогулок и грудное вскармливание.

Для звезды это уже второй ребенок. Первенец Иды — Леон — старше новорожденной сестры на пятьлет. Он появился на свет в браке телеведущей с блогером Аланом Басиевым. Они поженились в 2018 году, стали родителями в феврале 2020-го, а в декабре уже развелись.

Девочку Галич родила 28 июля 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича. Они еще не расписаны, но он уже сделал знаменитости предложение.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX

+13° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
80.44
-0.09 93.34
-0.03
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года

Последние новости

3:38
Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»
3:18
«Маяк надежды»: в Германии выпустили серебряную монету, посвященную Путину
3:00
Из друзей в заклятые враги? К чему приведет новая ссора Украины и Польши
2:44
Аборт — не выход: в России разработали новые меры поддержки беременных в сложной ситуации
2:26
Работать нельзя отдыхать: в России разгорелись споры о праве на безделье
2:08
Перемололи экскаваторным ковшом: в Эстонии уничтожили братскую могилу с советскими воинами

Сейчас читают

Сентябрь 2026 года: украинское урегулирование наложится на думскую кампанию
Немецкий альпинист рассказал о попытках спасти Наговицыну: «Это жутко тяжело»
Месяц Деревянного Петуха: китайский гороскоп на сентябрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025