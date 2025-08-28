Галич показала фигуру спустя месяц после родов: «Можно как-то обратно в 56 кг?»

Ида Галич показала фигуру спустя месяц после родов

Телеведущая и блогер Ида Галич стала матерью во второй раз ровно месяц назад. Знаменитость показала в своем Telegram-канале, как изменилась ее фигура за этот период.

Так, блогер опубликовала видео из ванной комнаты, где она предстала в одном белье. Телеведущая рассказала, что примерила старый пиджак размера S, но он оказался мал. Однако Галич сильно не расстроилась из-за этого, а отнеслась к ситуации адекватно. Она понимает, что еще прошло слишком мало времени после родов и организм просто еще не успел прийти в себя.

«Он на мне еле застегнулся, что очень даже норм, ведь я родила месяц назад. Но какая-то часть меня такая: "Можно как-то уже обратно в 56 кг?" Нельзя. Всему свое время!» — отметила Галич.

Блогер призналась, что больше не ставит цель похудеть к конкретной дате, а просто придерживается умеренно правильного питания: отказ от сахара, мучного и «пустых» продуктов, больше пеших прогулок и грудное вскармливание.

Для звезды это уже второй ребенок. Первенец Иды — Леон — старше новорожденной сестры на пятьлет. Он появился на свет в браке телеведущей с блогером Аланом Басиевым. Они поженились в 2018 году, стали родителями в феврале 2020-го, а в декабре уже развелись.

Девочку Галич родила 28 июля 2025 года от бизнесмена Олега Ледвича. Они еще не расписаны, но он уже сделал знаменитости предложение.

