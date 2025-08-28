Российские военные зашли на окраины Красноармейска, боевики отступают. О чем говорят кадры, которые они же и опубликовали. На них видно, как пустые многоэтажки обстреливают из немецкого Leopard.

А это кадры, сделанные уже нашими военными. Тот самый Leopard настигли на центральной улице города. Один из российских дронов попал в двигатель, превратив танк в легкую мишень. А второй пробил башню и подорвал боекомплект.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

