Умер Герой России и участник операции в Беслане Валерий Канакин

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 55 0

Ветерану подразделения антитеррора «Альфа» было 65 лет.

Фото: Telegram/МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АНТИТЕРРОРА "АЛЬФА"/ALPHAGROUPofficial

Герой России, начальник Управления «А» ЦСН ФСБ России и участник операции по освобождению заложников в Беслане — генерал-майор Валерий Канакин умер на 66-м году жизни. Об этом сообщила Международная Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

«Совет Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора „Альфа“ с прискорбием сообщает, что на 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович», — сказано в публикации в Telegram-канале.

Валерий Канакин родился 5 мая 1960 года в селе Овчарные Выселки Вадинского района Пензенской области. Он окончил Высшую школу КГБ СССР и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

Канакин прошел долгий путь от бойца подразделения «Альфа» до его руководителя, внеся огромный вклад в историю российских спецслужб. В Группу «А» Седьмого управления КГБ СССР он был зачислен в 1984 году.

Канакин побывал во многих горячих точках. Он принимал участие в операциях по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане. Звание Героя России получил 5 мая 2005 года.

